Полная изоляция: Как в «ЛНР» живут два города , где обнаружили коронавирус

В «ЛНР» города Антрацит и Красный Луч (после переименования Хрустальный) уже неделю полностью изолированы из-за 4-х случаев заражения коронавирусом. Об изоляции двух городов жителям сообщили за пару часов до начала «ограничения». Однако, в исключительных случаях выехать можно, передает «Радио Свобода».

Так, об «ограничении» на передвижение людей и транспорта в Хрустальном и Антраците «власти ЛНР» объявили жителям 4 апреля поздно вечером. Люди возмущены, как теперь добираться на работу, как ехать в другие города к родственникам. Поскольку оказались в полной изоляции.

«Антрацит закрыт. По улицам ездит машина с рупором и там говорят, что "оставайтесь дома". В город никого не впускают и никого не выпускают. Есть исключения – по веским причинам, но потом им выдают бумажку о самоизоляции. Количество военной техники увеличилось, "военных" также стало значительно больше», – рассказывает житель Антрацита.

Выехать из города все же можно, но только на своем транспорте. Для этого нужна веская причина и «пропуск» от «администрации» города. «"Пропуска" эти только для "госслужащих". Гражданских обычных не впускают и не выпускают. Даже по прописке», – говорит местная жительница.

«Если у тебя здесь прописка, то впустят. Но не выпустят. Две недели посидишь дома (на самоизоляции, – ред.), выйдешь – "штраф". Но люди сами если узнают, что ты откуда-то приехал, … позвонят в "ментовку", – рассказывает местный житель.

Люди отмечают, что в городе усилено патрулирование. «Казачьи дружины» патрулируют не только блокпосты на въезд и выезд, но и улицы города. Ходят по 5-10 человек. Всего на смену заступает около 20-30 «казаков». Жителям запрещают ходить по городу. На пасхальные праздники просят исключить посещения кладбищ. Об этом пишут в объявлениях, которые расклеивают по подъездам, что интересно, с точной копией предупреждений из российской Ростовской области.

В настоящее время известно о 14 случаях коронавируса в «ЛНР»: в Луганске, Антраците, Хрустальном (Красный Луч), Свердловске, Славяносербском районе. «Власти» уверяют, что летальных случаев не было.

«Больных из Антрацита и Луганска свозят в Красный Луч. Смертность есть. …Освободили гинекологию для больных вирусом. Но сказали, что это для больных ОРВИ», – рассказывает местный медработник.

Хрустальный и Антрацит изолировали сразу же после первого зафиксированного случая. При этом, про изоляцию того же Свердловска в «ЛНР» не говорят, а ведь два заболевших уже есть. По информации «Восточной правозащитной группы», следующим в «ЛНР» закрывают город Ровеньки.

«В городе Ровеньки подтверждено 2 новых случая заражения коронавирусной инфекцией – это мужчина 42-х лет и женщина 37 лет. Сейчас оккупационные администрации РФ планируют вводить режим изоляции для города, по примеру Антрацита и Красного Луча. Местные врачи нам сообщили, что эти два случая заражения случились в ОРЛО. Сейчас идет процесс установления социальных связей инфицированных», – сообщили в Facebook правозащитники.