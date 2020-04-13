В Донецкой ОГА рассказали, когда заработает ПЦР-лаборатория в Мариуполе

Лаборатория для определения коронавируса методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) уже установлена в Мариуполе и, в случае успешной подготовки, с завтрашнего дня начнет проводить полноценное тестирование. Об этом сегодня, 13 апреля, рассказал начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он напомнил, что оборудование для ПЦР-лаборатории в Мариуполь было доставлено в пятницу, 10 апреля.

«Вчера она была инсталлирована, сегодня они будут пробовать провести исследования. Если тесты пройдут хорошо, то с завтрашнего дня в Мариуполе будут выполнять и свои исследования также», – рассказал Педенко.

Он отметил, что по состоянию на 13 апреля, новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Донецкой области нет.

«В субботу было проведено несколько лабораторных исследований, и 4 больных из Мариуполя и 1 больная из Белозерска получили второй негативный результат, что дало возможность врачам считать их выздоровевшими, и они были выписаны из больниц», – добавил Педенко.

По его словам, на текущей неделе будут направлены в лабораторию еще 2 образца от пациентов с коронавирусным заболеванием. Если тесты будут также повторно негативными, этих людей выпишут из больниц с диагнозом «выздоровел».

Напомним, 10 апреля в Мариуполь поступила лаборатория для проведения исследований на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Оборудование разместили в центре по профилактике и борьбе со СПИДом, на базе горбольницы № 4.