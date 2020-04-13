В прифронтом Курахово ликвидировали 2 канала продажи наркотиков

В Курахово (Донецкая обл.) полиция ликвидировала 2 канала сбыта наркотиков. У организаторов наркобизнеса изъято более 150 тыс. грн, полученных от продажи наркотических средств и психотропных веществ: каннабиса, амфетамина и соли. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Оперативную информацию о сбыте наркотиков в прифронтовом городе получили сотрудники управления наркопреступности областного главка полиции.

«Для разоблачения и задержания злоумышленников полицейские развернули спецоперацию. Выяснилось, что в городе орудует сразу две группы наркодельцов», – отметили в полиции.

Так, «семейный бизнес» по продаже наркотиков организовали супруги. К незаконному делу привлекли еще двух подельников.

Полицейские документировали незаконную деятельность группы в три этапа оперативных закупок, во время последнего правоохранители задержали организатора сбыта – 50-летнего местного жителя.

Оперативники провели 5 санкционированных обысков, во время которых изъяли наркотические средства и психотропные вещества в крупном и особо крупном размере: каннабис, амфетамин, и соли, а также деньги, черновые записи, банковские карты, зип-пакеты, мобильные телефоны, весы.

«Наркодельцы сбывали вещество местным жителям по предварительной договоренности, как из рук в руки, так и методом закладок. Деньги от реализации поступали сразу на карту организаторов», – отметили в пресс-службе.

Вторая группа наркоторговцев состояла из двух человек – организатора и пособника. Полицейские провели два этапа оперативных закупок и задержали главаря группы – ранее судимого 40-летнего мужчину.

«В ходе обысков оперативники изъяли расфасованный каннабис, денежные средства, полученные от сбыта наркотиков – почти 82 тыс. грн и 2,2 тыс. долл. США, мобильные телефоны, банковские карты, компьютерную технику», – рассказали в полиции.

Организаторы «бизнеса» задержаны в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Начаты уголовные производства по ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 2 до 5 лет лишения свободы.