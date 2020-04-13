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Рада поддержала изменения в госбюджет-2020

13.04.20 15:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Верховная Рада Украины одобрила разработанные правительством изменения в госбюджет-2020. Об этом пишет «Сегодня».

Парламент поддержал инициативу Камина 249 голосами.

Проект изменений в госбюджет-2020 предусматривает создание фонда борьбы с коронавирусом в размере 66 млрд грн. Средства планировалось потратить на выплаты врачам, закупку медицинского оборудования и на поддержку граждан, которые из-за карантина потеряли работу.

Также в этом фонде должны были быть предусмотрены средства для предоставления денежной помощи семьям врачей, умерших от инфицирования коронавирусом.

Кроме того, изменениями в госбюджет предусматривалось выделить 30 млрд грн на индексацию пенсий и выплаты пенсионерам помощи в размере 1 тыс. грн.

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