Рада поддержала изменения в госбюджет-2020

Верховная Рада Украины одобрила разработанные правительством изменения в госбюджет-2020. Об этом пишет «Сегодня».

Парламент поддержал инициативу Камина 249 голосами.

Проект изменений в госбюджет-2020 предусматривает создание фонда борьбы с коронавирусом в размере 66 млрд грн. Средства планировалось потратить на выплаты врачам, закупку медицинского оборудования и на поддержку граждан, которые из-за карантина потеряли работу.

Также в этом фонде должны были быть предусмотрены средства для предоставления денежной помощи семьям врачей, умерших от инфицирования коронавирусом.

Кроме того, изменениями в госбюджет предусматривалось выделить 30 млрд грн на индексацию пенсий и выплаты пенсионерам помощи в размере 1 тыс. грн.