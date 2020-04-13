Международные организации направляют помощь для преодоления COVID-19 на Донбассе

Международные гуманитарные организации на основании собственных исследований ситуации разработали планы помощи медицинским учреждениям и населению Донецкой и Луганской областей. Об этом сегодня, 13 апреля, в ходе брифинга в Донецкой облгосадминистрации сообщила директор департамента инвестиционно-инновационного развития и внешних отношений ДонОГА Оксана Головко, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он отметила, что все международные организации для того, чтобы оказывать гуманитарную помощь, сами проводят исследования фактической ситуации, которая есть на момент принятия их решения, в той или иной сфере.

«В том числе они проанализировали ситуацию в Донецкой области с медучреждениями по их готовности к противодействию к COVID-19. Были опрошены 241 медицинское учреждение в Донецкой области и 228 медучреждений в Луганской области. Опрос проводился с 27 марта по 3 апреля», – сообщила Головко.

По ее словам, на основании анализа подробных анкет, полученных в результате этого опроса, международные организации разработали свои планы реагирования.

«Они поняли очень важный элемент, что существует много немедицинских потребностей для того, чтобы упростить нахождение больных в учреждениях и упростить нахождение врачей, потому что часто врачи работают сверх нормы. Поэтому возникало много вопросов по обустройству самого бокса, наличия там теплой воды, наличия соответствующих ширм, холодильника, бойлера, микроволновой печки для разогрева еды, наличия одноразовой посуды. А также наличие средств утилизации использованных средств индивидуальной защиты медработников», – рассказала директор департамента.

Она также сообщила, что свою программу помощи уже начал Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

«По состоянию на сегодня, ЮНИСЕФ работает по двум направлениям: медицинские учреждения и снижение нагрузки для социально незащищенных слоев населения. До 17 апреля они планируют поставить 20 концентраторов кислорода, кроме того, до конца месяца планируют добавить еще 50 таких концентраторов и соответствующие комплектующие к ним. Пульсоксиметры – 50 шт. – привезут до конца недели, 500 шт. – до конца мая. Средства гигиены и индивидуальной защиты для 5 тыс. медработников доставят до конца апреля, также привезут инфракрасные термометры – более 1 тыс. шт.», – перечислила Оксана Головко.

Кроме того, для социальных учреждений большого числа городов были приобретены соответствующие гигиенические наборы и средства индивидуальной защиты.

Отдельные программы помощи реализуются международными организациями для полиции и службы по чрезвычайным ситуациям.