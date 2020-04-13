В Украине повысили штрафы за поджог сухостоя в 18 раз

Сегодня, 13 апреля, Верховная Рада Украины приняла законопроект, которым штрафы за поджог сухостоя повышаются в 18 раз. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Речь идет о законопроекте №2339 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью сохранения окружающей среды (относительно усиления ответственности за действия, направленные на загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира)». За его принятие проголосовали 328 народных депутатов.

«Принятый проект закона существенно повышает размеры штрафов за загрязнение атмосферного воздуха, уничтожение или повреждение объектов растительного мира, нарушение требований пожарной безопасности в лесах и самовольное выжигание сухой растительности или ее остатков», – говорится в сообщении.

Таким образом, штраф за загрязнение воздуха составляет от 30 тыс. 600 грн до 61 тыс. 200 грн или ограничение свободы сроком до 3-х лет.

Согласно закону, уничтожение или повреждение лесных массивов, зеленых насаждений вокруг населенных пунктов, вдоль железных дорог, а также стерни, сухих дикорастущих трав, растительности или ее остатков на землях сельскохозяйственного назначения огнем наказываются штрафом от 91 тыс. 800 грн до 153 тыс. грн.

Нарушение требований пожарной безопасности в лесах влечет наложение штрафа на граждан от 1 тыс. 500 до 4 тыс. 590 грн и на должностных лиц – от 4 тыс. 590 грн до 15 тыс. 300 грн. Если это же привело к возникновению лесного пожара или распространению его на значительной площади – штраф от 4 тыс. 500 грн до 15 тыс. 300 грн для граждан и от 10 тыс. 710 грн до 18 тыс. 360 грн для должностных лиц.

Выжигание стерни, пастбищ, участков со степной, водно-болотной и другой естественной растительностью, растительности или ее остатков и опавшей листвы на землях сельскохозяйственного назначения, в полосах отвода автомобильных и железных дорог, в парках, других зеленых насаждениях и газонов в населенных пунктах без соблюдения порядка, установленного центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере охраны окружающей природной среды, наказывается штрафом от 3 тыс. 60 грн до 6 тыс. 120 грн для граждан и 15 тыс. 300 до 21 тыс. 420 грн для должностных лиц.

Если те же действия совершены в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда – от 6 тыс. 120 до 12 тыс. 240 грн.