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Гиркин рассказал, за сколько ВСУ могут освободить неподконтрольный Донбасс

13.04.20 16:37

ВСУ существенно превосходят силы «Л-ДНР» и без вмешательства российской армии «народные милиции республик» будут разгромлены за два дня. Об этом заявил бывший «министр обороны ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков).

Он отмечает, что сейчас «ополчение» находится в подавленном психологическом состоянии. «ВСУ сейчас превосходит ополчение в организационном, в техническом и во всех других отношениях в разы. В основном, в организационном, поскольку ополчение пребывает в крайне тяжелом моральном и организационном состоянии. Очень ограничена боеспособность так называемых корпусов народной милиции», – сказал Гиркин.

Он также заявил, что только вмешательство со стороны Российской Федерации и введение регулярной армии РФ может помочь «Л-ДНР». «Без вмешательства российских вооруженных сил корпуса народной милиции будут разгромлены в течение двух суток. Причем разгромлены, видимо, полностью, поэтому, естественно, вопрос только в том, пойдет ли на помощь Донбассу российская армия, непосредственно регулярная», – считает Гиркин.

По его мнению, опасение российского вмешательства останавливает украинских военных уже достаточно давно. Однако он допускает, что ВСУ могут перейти в наступление когда-нибудь в будущем. «Вместе с тем я хочу подчеркнуть, что в определенный момент украинская армия может перейти в наступление даже без учета ситуации внутри Российской Федерации. Даже если здесь все будет оставаться относительно стабильно. Именно для того чтобы быстро разгромить корпуса и стимулировать внутриполитические изменения внутри России», – предположил бывший «министр обороны ДНР».

Ранее сообщалось, что Игорь Гиркин (Стрелков) сообщил об очередной волне арестов среди бывших лидеров «ДНР».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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