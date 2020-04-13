Фонд Рината Ахметова передал Донецкой области еще 50 тыс. экспресс-тестов для выявления COVID-19

Сегодня, 13 апреля, Фонд Рината Ахметова и руководитель направления развития городов «Метинвест Холдинг», представитель SCM в областном штабе по борьбе с коронавирусом Александр Вишняков передали для Донецкой области еще 50 тыс. экспресс-тестов для выявления COVID-19. Они уже доставлены в логистические центры в городах Донецкой области, откуда их развезут в государственные медицинские учреждения, сообщает пресс-служба Фонда.

С учетом первого транша область получила от Фонда 100 тыс. экспресс-тестов, которые на сегодня – главный способ оперативно обнаружить и изолировать инфицированных больных и предотвратить эпидемию. По мнению специалистов, этих тестов будет достаточно, чтобы в ближайшие месяцы контролировать угрозу распространения коронавируса в Донецкой области.

«Ринат Ахметов направил 300 млн грн на помощь Украине в борьбе с эпидемией COVID-19. Еще в феврале он поставил задачу – оперативно реагировать на вызовы и в тесном сотрудничестве с МОЗ оказывать системную помощь стране в борьбе с эпидемией. Фондом Рината Ахметова было закуплено оборудование для эффективного лечения осложнений COVID-19. Фонд уже передал в Стабилизационный фонд, созданный по инициативе президента Украины, 300 тыс. экспресс-тестов, которые помогут быстро выявлять вирус и тем самым остановить его распространение. Сейчас тесты партиями поступают в регионы. Кроме того, представители активов Рината Ахметова включились в работу областных штабов по борьбе с коронавирусом в Донецкой, Луганской, Львовской и Ивано-Франковской областях. А также в работу штабов в городах нашего присутствия в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях. Только совместные действия и объединение усилий каждого из нас помогут справиться с эпидемией», – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

Сертификаты на экспресс-тесты представитель бизнесов SCM в Донецком областном штабе по борьбе с коронавирусом Александр Вишняков вручил городскому голове Мирнограда Александру Брыкалову.

«На прошлой неделе Фонд Рината Ахметова вместе с предприятиями SCM передали 50 тыс. экспресс-тестов для Донецкой области. Сейчас вручаем еще 50 тыс. И всего 100 тыс. тестов для диагностики коронавируса поступят в больницы по всей области. По инициативе Рината Ахметова, компании Метинвест, ДТЭК и ряд других наших предприятий стали партнерами региональных антикризисных штабов по борьбе с эпидемией COVID-19 в четырех областях Украины, в том числе Донецкой. Штаб объединяет усилия местной власти и бизнесов. Сейчас наша общая большая задача – остановить распространение коронавируса и помочь предприятиям выстоять в непростой экономической ситуации. Конечно, это непросто, но экономика региона и страны тоже должна быть здоровой и чувствовать себя на 36.6», – отметил Александр Вишняков.

В свою очередь Александр Брыкалов подчеркнул, что сегодня помощь Донецкой области очень нужна.

«Каждый город Украины находится в чрезвычайной ситуации, связанной с эпидемией коронавируса. И сейчас наши больницы получают столь актуальные, необходимые и дефицитные экспресс-тесты. Это неоценимая помощь. Спасибо большое!», – поблагодарил Александр Брыкалов.

Представитель департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Янина Ватулина также поблагодарила Рината Ахметова за помощь, оказанную области. Поскольку эпидемия коронавируса – это серьезный вызов, справиться с которым можно, только объединив усилия.

«Наличие экспресс-тестов даст возможность врачам в течение 15 минут выявить заболеваемость. Невероятно благодарны Ринату Ахметову и Фонду за своевременную помощь», – сказала Янина Ватулина.

Первый транш помощи, который Фонд передал Донецкой области 7 апреля, уже распределен между государственными медучреждениями 25 населенных пунктов. Главврач КНП «Мирноградская центральная городская больница» Роксана Хохлова рассказала , как они работают: «Уже было проведено несколько обследований пациентов. Результаты отрицательные, чему очень рады. Экспресс-тесты важны и необходимы. И теперь у нас нет сомнений, что любое обращение пациента, любая ситуация с COVID-19, которую нужно решить с помощью этих тестов, для нас не является проблемой. Спасибо огромное!».

Генеральный директор Шахтоуправления «Покровское» Валерий Яковенко также выразил признательность Фонду Рината Ахметова: «Я хотел бы поблагодарить Фонд Рината Ахметова за помощь в борьбе с коронавирусом. Знаю, что достать те же экспресс-тесты – это большая задача. За них конкурируют друг с другом целые страны. А наш город благодаря Фонду получил 2400 тестов. Для нас это необходимо и важно. Коллектив шахты, жители Покровска видят, что их не оставили один на один с этой бедой. А значит, мы проявим настоящий шахтерский характер и обязательно все преодолеем».

Фонд Рината Ахметова и ФК «Шахтер» 6 апреля передали Харьковской области 20 тыс. экспресс-тестов для выявления коронавируса COVID-19. Этот регион стал первым, куда поступила часть партии из 300 тыс. тестов, закупленных Фондом для всей Украины. Уже на следующий день, 7 апреля, Фонд Рината Ахметова и Метинвест передали Донецкой области 50 тыс. экспресс-тестов. Из них 15 тыс. поступили медикам Мариуполя. 9 апреля Запорожская область получила 30 тыс. экспресс-тестов от Фонда Рината Ахметова и Метинвест. От Фонда и ДТЭК 30 тыс. экспресс-тестов направлены в Луганскую область, еще 10 тыс. экспресс-тестов – в Ивано-Франковскую и 30 тыс. – во Львовскую области. Также Фонд Рината Ахметова в партнерстве с ПУМБ передали медикам Львова средства спецзащиты.

Еще в феврале, по личному решению Рината Ахметова, Фонд первым в стране отреагировал на мировой вызов угрозы эпидемии коронавируса. Уже закуплено и передано МОЗ оборудование для эффективного лечения осложнений COVID-19 – высококлассные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) SERVO-I UNIVERSAL і SERVO AIR шведского производства и кислородные концентраторы.

В частности, аппараты ИВЛ от Фонда установлены в Полтавской областной инфекционной больнице, Ровенской центральной городской больнице и Закарпатской областной больнице. В названных больницах в Полтаве и Ровно также установлены кислородные концентраторы для ИВЛ. Отдельно концентратор от Фонда поставлен в Волынскую областную инфекционную больницу. Медучреждения, которые получили оборудование от Фонда, определяло Министерство здравоохранения Украины.

Фонд также приобрел средства индивидуальной защиты для украинских медиков: уникальный изолирующий мобильный бокс для транспортировки инфекционных больных EgoZlin biobag EBV, защитный биологический и противохимический костюм с фильтровально-вентиляционной установкой EOBO-20 EgoZlin, защитные одноразовые комбинезоны от химических средств, инфракрасные термометры с лазерной указкой, многослойные респираторы, защитные маски, очки.

Еще 22 аппарата ИВЛ установлены в автомобилях неонатальной «скорой помощи», переданных Фондом во все области страны по проекту «200 скорых для Украины».

Фонд Рината Ахметова также закупает анализаторы проб на коронавирус в комплекте с тест-картриджами для них.

Фонд Рината Ахметова в сотрудничестве с Минцифрой создали уникальные образовательные сериалы для педагогов («Карантин: онлайн-сервисы для учителей») и совместно с ФК «Шахтер» – для школьников («Диджитал-физкультура для школьников с участием звезд спорта»). Циклы видеокурсов размещены на странице Фонда Рината Ахметова в Facebook и на Youtube-канале.

Совместно с телеканалом «Украина» Фонд создал социальные ролики, призывающие пожилых людей придерживаться правила номер один при карантине – оставаться дома. В роликах #БатькиВДОМА участвуют ведущие канала «Украина» – амбассадоры Фонда Рината Ахметова – Игорь Пупков, Олег Панюта, Григорий Герман, Алексей Суханов и известный журналист Савик Шустер.