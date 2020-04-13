Несмотря на пандемию: На Донетчине аграрии работают в штатном режиме

В Донецкой области ранними зерновыми культурами засеяно почти 98% запланированных площадей, а по индексу производства продукции животноводства область вышла на 2-е место в Украине. Об этом сегодня, 13 апреля, в ходе брифинга в Донецкой облгосадминистрации сообщил директор департамента агропромышленного развития и земельных отношений Донецкой ОГА Артем Чаган, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он отметил, что аграрии Донетчины работают в штатном режиме, несмотря на пандемию коронавируса.

«Больше мы обеспокоены тем, что Донецкая область – зона рискованного земледелия, и на сегодня мы наблюдаем резкое уменьшение запасов влаги в слое почвы. Это на сегодня большая проблема», – сказал Чаган.

Он сообщил, что в области продолжается комплекс весенне-полевых работ под урожай 2020 года.

«Завершается посев ранних зерновых культур, засеяно почти 98% запланированных площадей. Дальше будет происходит внесение и накопление удобрений. Прогнозная посевная площадь под урожай 2020 года составляет 943 тыс. га, почти на уровне прошлого года. Посев яровых сельхозкультур предусматриваем на площади 527 тыс. га, в том числе зерновые и зернобобовые – 120 тыс. га, подсолнух, кукуруза – 322 тыс. га», – перечислил директор департамента.

По его словам, индекс производства продукции животноводства в области составил на сегодня 110%, это второе место среди других регионов Украины.

«По результатам работы в текущем году увеличилась реализация птицы – на 5% больше, чем в прошлом году, это составляет 19 тыс. тонн. Производство яиц увеличилось на 27% и составляет 167 млн шт. К концу года показатель производства куриных яиц будет составлять около 1 млрд шт.», – отметил Артем Чаган.

Он также сказал, что с начала карантина, когда закрылись рынки, наблюдается проблема реализации продукции фермерами и небольшими хозяйствами.

«На сегодняшний день нами рекомендовано всем молокозаводам, чтобы они производили закупку молока у фермеров», – добавил Чаган.

По его словам, в этом году из областного бюджета запланировано финансирование в сумме 1,7 млн грн на поддержку семейных молочных кооперативов, целевое назначение средств – приобретение оборудования для приема и охлаждения молока.

«В течение следующего месяца мы эту программу запустим. Кроме того, предусмотрено 3 млн грн для поддержки хозяйств физических лиц – будет компенсироваться 70% расходов на установку оборудования по индивидуальному доению», – добавил директор департамента.