В Славянске двое жителей совершили суицид

В Славянске (Донецкая обл.) за выходные дни двое жителей покончили жизнь самоубийством. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщает пресс-служба Славянского райотдела.

«За двое суток в дежурную часть Славянского отдела полиции ГУ Национальной полиции в Донецкой области поступило 221 сообщения, 11 из них – с признаками уголовного преступления. Двое жителей Славянска покончили жизнь самоубийством – ст. 115 УК ("Умышленное убийство", – ред.)», – говорится в сводке полиции.

В полиции Славянска добавляют, что 34 раза правоохранители выезжали на семейные скандалы и ссоры с соседями.

Кроме того, на прошлой неделе жители 1003 обращались в полицию, 63 из них имели признаки уголовных преступлений и почти 300 административных нарушений. Также в Славянске и Лимане случилось 5 несчастных случаев.

Ранее сообщалось, что в полицию Славянска обратился местный житель и сообщил, что в воде обнаружил тело мужчины. Несчастный случай произошел 10 апреля на водохранилище вблизи Николаевки (Славянский район, Донецкая обл.).