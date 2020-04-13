Первое ПЦР-исследование пациенту с подозрением на COVID-19 провели в Мариуполе

Сегодня, 13 апреля, в Мариуполе в специально оборудованной лаборатории провели первое исследование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) пациенту с подозрением на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Как отмечается, ПЦР-аппарат позволяет проводить высокоточное исследование на определение вируса в самые короткие сроки. Результат ожидать необходимо всего 40 минут.

В воскресенье, 12 апреля, в иммунологическую лабораторию прибыл инженер-наладчик, который запустил аппарат и ознакомил персонал со спецификой его работы. «Это современный аппарат с уникальным интерфейсом. Его ключевая особенность – молниеносный результат. С методом проведения исследования наши специалисты были знакомы и раньше, а вот алгоритм работы с аппаратом необходимо было изучить», – сообщил директор городской больницы №4 Владимир Жигиль.

В пресс-службе уточнили, что перечень пациентов, нуждающихся в прохождении анализа, устанавливает медицинский консилиум. В группе риска – больные с клиническими показателями похожими на симптомы COVID-19 (повышенная температура, осложнения в виде пневмонии и ряд других показателей).

Для анализа забирают биологический материал (кровь), помещают его в транспортную среду и направляют в лабораторию.

Сейчас оборудование настроено на определение исключительно коронавирусной инфекции. «Но после окончания эпидемии оно не потеряет свою актуальность. На нем можно проводить множество исследований по определению вирусов разных видов и групп», – отмечается в сообщении.

Пока ПЦР-аппарат работает в тестовом режиме. После проведения как минимум 15 исследований и подтверждения точности его диагностики, он завершит прохождение сертификации. Сейчас материалы для анализа дублируют и направляют в Киевскую лабораторию.

Напомним, что 10 апреля в Мариуполь поступила лаборатория для проведения исследований на коронавирус методом ПЦР. Оборудование разместили в центре по профилактике и борьбе со СПИДом, на базе горбольницы № 4.

Как сообщалось ранее, в Славянске (Донецкая обл.) теперь делают высокоточные тесты на коронавирус. В городе начала работу лаборатория Донецкого областного центра профилактики и борьбы со СПИДом, делающая тесты методом ПЦР.