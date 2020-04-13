Донетчина: Спасатели ликвидировали масштабный пожар в селе (Фото)

В селе Тоненькое (Ясиноватский р-н, Донецкая обл.) произошел масштабный пожар. Огнем были уничтожены две хозяйственные постройки, кровля и пристройка нежилого дома. Один дом пожарным удалось спасти от огня. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Донецкой области.

Так, 12 апреля в 10:44 диспетчер Службы спасения «101» получил сообщение о пожаре, который возник в результате возгорания сухой травы в селе на улице Центральная.

На месте происшествия спасатели выяснили, что горит сухая растительность на открытой территории площадью около 3 га. «Из-за быстрого распространения пламени, огонь перекинулся на две хозяйственных постройки и один нежилой дом. В связи с большими масштабами пожара был объявлен повышенный номер вызова. Бойцы ГСЧС немедленно приступили к ликвидации пожара», – говорится в сообщении.

Спасатели локализовали пожар в 12:15 и ликвидировали в 13:05.

Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области

От Главного управления привлекалось 13 человек личного состава и 2 единицы техники.

Причина возникновения пожара устанавливается соответствующими специалистами.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада Украины повысила штрафы за поджог сухостоя в 18 раз.