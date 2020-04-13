Обмен пленными: Украинцы в тюрьмах РФ имеют симптомы коронавируса

Некоторые из украинских пленных, содержащихся в российских тюрьмах, имеют симптомы коронавируса. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в эфире одного из телеканалов, сообщает «24 канал».

В частности, говорится о возможном инфицировании COVID-19 в московской тюрьме «Лефортово». Денисова отметила, что сейчас эту информацию проверяют, обращение направили к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой.

Планируется, что новый этап обмена пленными по принципу «всех на всех» состоится до Пасхи, которая отмечается в воскресенье, 19 апреля. Все украинские пленники, которые вернутся домой, пройдут обязательную двухнедельную обсервацию.

Также уточняется, что ранее министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Алексей Резников сообщил о том, что Кремль еще не предоставил окончательные списки людей для обмена.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинские власти делают все, чтобы вернуть украинцев, которые находятся в плену в «Л-ДНР» и России.