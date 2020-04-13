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Аппараты ИВЛ украинского производства: Когда ими обеспечат больницы

13.04.20 17:51

В Украине больницы могут обеспечить аппаратами ИВЛ (искусственной вентиляции легких) отечественного производства. Об этом сегодня, 13 апреля, говорилось на традиционном совещании под председательством президента Владимира Зеленского по вопросам борьбы с коронавирусом, сообщает Офис главы государства.

Сейчас проверяют технические параметры аппаратов двух украинских компаний, и если их показатели качества будут соответствовать зарубежному оборудованию, украинские больницы получат сотни аппаратов уже в ближайшие недели.

«Стоимость таких аппаратов искусственной вентиляции легких в разы меньше, чем зарубежного оборудования. Мы сможем лучше обеспечить наших врачей и спасти больше жизней», – сказал Зеленский.

Напомним, что для украинских медиков организуют онлайн-обучение по работе с современными аппаратами ИВЛ.

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