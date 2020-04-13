Жилье для ВПЛ: Рада сохранила расходы госбюжета Украины на покупку квартир для переселенцев

Верховная Рада Украины сохранила расходы государственного бюджета-2020 на софинансирование приобретения жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом сегодня, 13 апреля, сообщает пресс-служба вице-премьер-министра Украины.

Отмечается, что при внесении изменений в госбюджет Украины на 2020 год сохранили расходы на софинансирование покупки жилья для переселенцев на уровне 20 млн грн. (Отметим, что речь идет о программе по приобретению жилья в муниципальную собственность для временного выделения его переселенцам, 70% стоимости которого оплачивается из госбюджета, 30% – из местного бюджета).

Также, оставили на прежнем уровне и другие расходы, касающиеся помощи ВПЛ и гражданам, освобожденным из плена:

сохранены расходы на уровне 66,514 млн грн на выплату единовременного пособия заключенным (100 тыс. грн / чел.) и выплату Государственной ежемесячной стипендии им. Левка Лукьяненко (6 081 грн / чел.);

сохранена субвенция местным бюджетам (за счет гранта Немецкого банка развития KfW) на уровне 485 млн грн и финансирования проекта по поставкам питьевой воды в Мариуполь (кредит от правительства Франции) на уровне 173,867 млн грн;

сохранено финансирование на уровне 5 млн грн на мероприятия, направленные на уменьшение социального, экономического и экологического воздействия взрывоопасных предметов на жизнь и деятельность населения и информирование населения об опасностях взрывоопасных предметов.

«Это голосование важно не только с точки зрения сохранения расходов на эти важные мероприятия, но и, главное, этим голосованием Верховная Рада по сути дала старт и зеленый свет работе нового Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных територий… Также важно и утверждение финансирования программы по денежной компенсации пострадавшим, жилье которых разрушено из-за вооруженной агрессии Российской Федерации, на уровне 20 млн грн на этот год», – отметил вице-премьер-министр Алексей Резников.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины одобрила разработанные правительством изменения в госбюджет-2020.