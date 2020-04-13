Документы находятся на неподконтрольном Донбассе: Юристы помогли шахтеру добиться пенсии

Юристы Датского Совета по делам беженцев (ДСБ/DRC) помогли шахтеру отстоять право на пенсию. В апреле мужчина получил первую пенсию и 9-месячную задолженность. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщает пресс-служба представительства ДСБ в Украине на своей странице в Facebook.

По информации правозащитников, Игорь 11 лет проработал на шахтах Тореза (после переименования Чистяково, Донецкая обл., сейчас временно неподконтрольная украинской власти территория), но этот стаж Пенсионный фонд Украины (ПФУ) отказывался принимать. Дело в том, что первичные документы сейчас находятся на неподконтрольной территории.

Юристы ДСБ вели это дело 9 месяцев и в марте 2020 года Игорь получил уведомление о позитивном решении суда. Карантин не стал помехой для продолжения начатого процесса. Вместе с юристом мужчина писал заявления в ПФУ через индивидуальный кабинет на сайте ведомства, что помогло ускорить выплаты.

Юристы организации отмечают, что крайне важно получить консультацию еще до обращения в ПФУ. От этого зависит дальнейшая перспектива дела. «Игорь работал с нами сразу и это оградило его от возможных ошибок», – уточнили в организации.

Сейчас юристы ДСБ работают над 77 судебными делами. Также контролируют выполнение 200 судебных решений, которые были приняты в пользу истцов. «57 дел "застряли" между этапом судебного разбирательства и исполнительным производством, поскольку люди не могут выехать из неподконтрольных территорий из-за карантина», – добавили в организации.

Как сообщалось ранее, жители Донбасса и переселенцы в период карантина могут получить юридическую помощь по телефону.

Напомним, что для переселенцев разработан чат-бот, который дает ответы на актуальные вопросы юридического характера.