Борьба с коронавирусом: Персональные данные могут быть обработаны без согласия заболевшего

На период карантина персональные данные о человеке, заболевшим коронавирусом, могут быть обработаны без его согласия. Такое решение поддержали народные депутаты, проголосовав за внесение изменений в закон Украины «О защите населения от инфекционных болезней по предотвращению распространения коронавирусной болезни (COVID-19)». Об этом сегодня, 13 апреля, сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.

Согласно одному из пунктов изменений, на период карантина исключительно с целью осуществления противоэпидемических мероприятий допускается обработка персональных данных без согласия гражданина. Это касается исключительно данных о человеке, который заболел COVID-19, сбор которых предусмотрен учетной формой № 058/у «Экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром профессиональном отравлении, чрезвычайной реакции на прививку», утвержденной приказом МЗ Украины от 10.01.2006 года № 1.

В частности, речь идет о сведениях о состоянии здоровья, места госпитализации, фамилии, имени, отчестве больного, даты его рождения, места жительства, работы / учебы.

Предполагается, что в течение 30 дней после окончания периода установления карантина, такие данные подлежат обезличиванию, а в случае невозможности – уничтожению.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины сегодня, 13 апреля, одобрила разработанные правительством изменения в госбюджет-2020.