Апрельские пенсии: В ПФУ рассказали о финансировании выплат

С начала месяца на пенсионные выплаты направлено 19,1 млрд грн. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Как уточняется, финансирование проходит по графику. «13 апреля 2020 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий. На пенсионные выплаты направлено 1,9 млрд грн. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 19,1 млрд грн», – говорится в сообщении.

В Пенсионном фонде напомнили, что выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату в установленном порядке: пенсия будет зачислена на счет в банке, а тем, кто получает выплаты через АО «Укрпочта», их доставят почтальоны домой.

«Уважаемые пенсионеры! Обращаемся к вам с убедительной просьбой без необходимости не выходить из дома, не рисковать своим здоровьем и жизнью», – добавили в ПФУ.

Инфографика: пресс-служба ПФУ

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины принял решение установить с 1 апреля ежемесячную выплату в размере до 500 грн пенсионерам старше 80 лет, размер пенсии которых не превышает 9 205 грн. Кроме того, Кабмин решил выплатить пенсионерам, которые получают менее 5 тыс. грн, по 1 тыс. грн.