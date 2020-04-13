ВНО-2020: Изменены даты дополнительного периода регистрации

С 25 мая по 9 июня 2020 года продлится дополнительный период регистрации для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания (ВНО) для отдельных категорий лиц. Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества знаний.

Эти изменения в п.21 Календарного плана подготовки и проведения внешнего независимого оценивания 2020 года внесены на основании приказа Министерства образования и науки Украины от 06.04.2020 № 480.

Право на регистрацию в этот период имеют лица, которые:

являются участниками АТО / ООС и не зарегистрировались во время основного периода регистрации;

живут на временно аннексированной территории Автономной Республики Крым, городе Севастополе или на неподконтрольной Украине части Донецкой или Луганской областей;

по решению судов находятся в учреждениях исполнения наказаний, следственных изоляторах;

должны проходить государственную итоговую аттестацию в форме внешнего независимого оценивания, но по уважительным причинам не смогли зарегистрироваться во время основного периода регистрации (такие лица регистрируются для участия в дополнительной сессии только по учебным предметам, по которым им будут засчитаны результаты внешнего независимого оценивания как оценки государственной итоговой аттестации).

«Отдельно сообщаем: учитывая эпидемиологическую ситуацию, вызванную распространением коронавирусной инфекции COVID-19, Министерство образования и науки Украины рассматривает возможность уточнения категорий лиц, которые могут зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания в дополнительный период регистрации», – говорится в сообщении.

График дополнительной сессии будет обнародован до 22 мая 2020 года.

Напомним, что уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к исполняющему обязанности министра образования и науки Украины Любомире Мандзий с целью защиты права на образование детей, проживающих на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей и аннексированной Автономной Республики Крым.