В новой версии Госбюджета-2020 отсутствуют средства на программу «Доступное жилье», – Комнатный

В новой версии Государственного бюджета Украины на 2020 год отсутствуют 100 млн грн, которые до сих пор были предусмотрены на программу «Доступное жилье». Об этом сегодня, 13 апреля, сообщил председатель правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству («Держмолодьжитло») Сергей Комнатный на своей странице в Facebook.

«Сегодня Верховная Рада приняла "антикризисный" вариант Государственного бюджета Украины на 2020 год. Он построен на расчетах уменьшения доходов на 119,7 млрд грн (на 11%) и росте бюджетного дефицита более чем в 3 раза, до 298,4 млрд грн. В условиях кризиса основной акцент в расходах бюджета сделан на социальные выплаты, пенсии и расходы на нужды медицины, в т. ч. создания Фонда борьбы с COVID-19. Такой подход полностью понятен. В то же время мы считаем категорически неприемлемым фактический отказ государственной власти от поддержки граждан Украины в их обеспечении жильем. Речь идет об отсутствии в новой версии Госбюджета 100 млн грн, которые до сих пор были предусмотрены на программу "Доступное жилье"», – написал Комнатный.

По мнению главы «Держмолодьжитла», это точно нельзя назвать правильной политикой, когда власти отказываются не просто от поддержки строительной отрасли, но от финансирования одной из фундаментальных потребностей гражданина – потребности в собственном жилье. «Именно сейчас, во время экономического кризиса, когда доходы семей падают, когда десятки тысяч украинцев могут остаться без работы, путь людей к собственному жилью становится слишком длинным и сложным. И успешно пройти его можно только опираясь на плечо, подставленное властью. Более того, сейчас в Украину вернулись десятки тысяч заробитчан из-за границы. Какими аргументами власть будет убеждать этих людей оставаться работать дома? Можно было показать им короткий путь к собственным квартирам – это не сделано. Следовало бы активизировать строительство и создать в этой и смежных отраслях сотни тысяч рабочих мест – вместо этого избран другой путь», – считает Комнатный.

Он отметил, что так или иначе, решение есть, и его надо выполнять. «Но все же мы надеемся на позитивное развитие событий и на то, что экономика страны восстановится после пандемии, а принятые изменения в Государственный бюджет-2020 будут пересмотрены», – добавил Комнатный.

Также глава «Держмолодьжитла» заверил, что в Фонде не остановят работу с центральными органами власти, продолжат убеждать чиновников и депутатов до завершения 2020 года вернуть в бюджет средства, которые предусматривались на программу «Доступное жилье», и восстановить молодежное жилищное кредитование.

Напомним, что ВРУ одобрила разработанные правительством изменения в Госбюджет-2020. Расходы Госбюджета-2020 на софинансирование приобретения жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в сумме 20 млн грн были сохранены.