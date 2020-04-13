Прибыл из Латвии: В Донецкой области зафиксирован 12-й случай инфицирования COVID-19

В Славянске (Донецкая обл.) зафиксирован новый случай инфицирования COVID-19. Об этом сегодня, 13 апреля, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

По его словам, 56-летний мужчина прибыл из Латвии в начале апреля и с тех пор находился на самоизоляции. «Тест на наличие вируса ему сделали как лицу, прибывшему из-за границы, и сегодня получили положительный результат. Жалоб на состояние здоровья мужчина не имеет, температура его тела сейчас держится на отметке 36,6 градусов. Поэтому он оставлен дома на амбулаторном лечении», – рассказал глава области.

Кириленко уточнил, что это 12-й лабораторно подтвержденный случай инфицирования СOVID-19, зафиксированный в области с начала введения карантина. 6 пациентов выздоровели, 5 продолжают лечение, 1 случай – летальный.

«Сейчас ситуация с заболеваемостью полностью контролируется. Чтобы так было и в дальнейшем, нужно всем сохранять спокойствие, соблюдать условия карантина, оставаться дома и заботиться о личной гигиене», – резюмировал Павел Кириленко.

Напомним, что в течение минувших суток на территории Украины, по данным лабораторных центров, подтверждены методом ПЦР 325 новых случаев COVID-19, из них 12 детей и 85 медицинских работников.

Также сообщалось, что в Донецкой области учреждениями здравоохранения за период эпидемии зарегистрировано 121 подозрение на коронавирусную инфекцию.