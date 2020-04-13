Убийство семьи в «ЛНР» участниками НВФ: Прокуратура начала уголовное производство

Убийство семьи, совершенное участниками незаконных вооруженных формирований (НВФ) в неподконтрольном Украине селе Победное (Лутугинский р-н), будет расследоваться как нарушение законов и обычаев войны. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Следственным отделом Белокуракинского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Луганской области проводилось досудебное расследование по факту умышленного убийства четырех граждан Украины представителями вооруженных формирований оккупационной администрации Российской Федерации в Луганской области», – говорится в сообщении.

Следствие установило, что в августе 2014 года вооруженные мужчины проникли на территорию частного дома в селе Победное, которое расположено недалеко от взлетной полосы Луганского аэропорта. Хозяин дома вместе с женой работали в аэропорту и помогали украинским военным: отвозили на передовые позиции продукты, воду и лекарства. Представители НВФ жестоко расправились с супругами, их сыном и невесткой: расстреляли в собственном дворе. Дом был разграблен, ценное имущество и автомобиль вывезены.

В прокуратуре подчеркнули, что подобные преступные действия грубо нарушают нормы международного гуманитарного права. Жестокое обращение с мирным населением, а также, умышленное убийство прямо запрещены ст. 147 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года.

Сейчас по результатам изучения материалов уголовных производств ведется расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст.438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством). Максимальное наказание за совершение преступления предусматривает пожизненное лишение свободы.