Карантин: Как избежать штрафов и что делать, если полицейские хотят составить протокол

В период карантина правозащитники рекомендуют гражданам придерживаться нескольких простых рекомендаций, чтобы избежать штрафов за нарушение ограничительных мер. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщает чат-бот «Юридический советник для переселенцев».

«Уже ни для кого не новость, что во время карантина за нарушение правил, предусмотренных законом Украины "О защите населения от инфекционных болезней", может быть применена административная ответственность в виде штрафа, что составляет от 17 тыс. до 34 тыс. грн – для рядовых граждан и от 34 тыс. до 170 тыс. грн – для должностных лиц. Чтобы не тратить свое время и деньги, пытаясь потом доказать правоту в суде, советуем уже сейчас придерживаться нескольких простых рекомендаций», – говорится в сообщении.

Рекомендации правозащитников таковы:

Избегайте мест, запрещенных для посещения во время карантина (парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, детских и спортивных площадок и т.п.). Не выходите из дома без паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (например, водительского удостоверения, загранпаспорта и т.д.). «Помните, что работники полиции не имеют права требовать от вас предъявления каких-либо других документов, в частности, пенсионного удостоверения, справки переселенца», – отмечается в сообщении. Не забывайте надевать средства индивидуальной защиты – маску или респиратор во время посещения общественных мест (подъездов, подземных переходов, стадионов, остановок общественного транспорта, лифтов, государственных учреждений, медицинских учреждений и т.д.). «Хотя есть определенные судебные решения, которыми были освобождены лица, которые не придерживались этого правила, от административной ответственности, не стоит ожидать, что в вашем конкретном случае будет составлен административный протокол и вам лично не придется иметь дело с судом», – подчеркивают правозащитники. Не позволяйте детям, не достигшим 14-летнего возраста, самостоятельно покидать квартиру (дом) без сопровождения взрослых. Учитывайте, что перемещение разрешено только группой не более 2 взрослых человек. Это ограничение не касается случаев, когда один или двое взрослых сопровождают детей, которым не исполнилось 14 лет. Если вы сопровождаете ребенка до 14 лет, который выглядит старше своего возраста, возьмите с собой копию свидетельства о его рождении во избежание возможных недоразумений. Если вам больше 60 лет или вы подписали обязательства по самоизоляции, оставляйте место самоизоляции только в случае, когда нет лица, осуществляющего над вами опеку, а вам нужно выгулять собаку, посетить аптеку или магазин. Помните, что расстояние от места самоизоляции не может превышать 2 км. Учитывайте, что место самоизоляции не привязано к регистрации места жительства («прописки»). Вы можете выбрать его самостоятельно.

Также правозащитники дали рекомендации, как действовать, если вас остановили полицейские и настаивают на составлении протокола:

Помните – вы имеете полное право фиксировать весь процесс на видеокамеру на собственном телефоне. Вы имеете полное право просить применить к вам устное замечание или предупреждение, если в ваших действиях нет большого общественного вреда или значительного ущерба государственным или общественным интересам и интересам граждан. Вы можете ссылаться на сложное финансовое состояние, отсутствие работы, отсутствие в аптеках средств индивидуальной защиты, наличие на иждивении детей и тому подобное. Не торопитесь указывать в протоколе, что признаете свою вину. При отсутствии юридического образования, вы можете точно не знать, есть ли в ваших действиях состав правонарушения или нет. Если протокол составлялся без присутствия понятых, обязательно укажите это в протоколе. Если с вами кто-то был рядом из знакомых, укажите об этом в протоколе, чтобы проще было привлечь это лицо в качестве свидетеля.

Как сообщалось ранее, в Украине для предупреждения распространения коронавирусной болезни правительство утвердило более жесткие ограничительные меры на период карантина. В том числе вводится обязательный масочный режим. О том, стоит ли ожидать наказание за то, что вышел на улицу без маски, читайте здесь.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Украина не отменит карантинные меры в апреле, а послабление может начаться уже в начале мая, если позволит эпидемиологическая ситуация в стране. А также, что Кабинет министров Украины создал Совет по вопросам экономического развития Украины, который вместе с правительством разрабатывает стратегию выхода страны из карантина.