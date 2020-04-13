На период карантина: Гражданам на самоизоляции оплатят больничный

Для предотвращения распространения коронавируса на период пребывания лиц в самоизоляции, обсервации, во временных учреждениях здравоохранения (специализированных госпиталях) предусмотрена выдача и оплата больничных. Такое решение поддержали народные депутаты, проголосовав за внесение изменений в закон Украины «О защите населения от инфекционных болезней по предотвращению распространения коронавирусной болезни (COVID-19)». Об этом сегодня, 13 апреля, сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.

Также законом вносятся следующие изменения и дополнения в закон Украины «О защите населения от инфекционных болезней», которыми:

определено понятие «самоизоляция», «обсервация», «обсерватор»;

установлено, что основания и порядок обязательной самоизоляции, обсервации и госпитализации определяются Кабинетом министров Украины в решении об установлении карантина;

определены условия выезда граждан из зоны карантина.

Кроме того, законом предоставлено право органам исполнительной власти и органам местного самоуправления в случае установления карантина на время его действия образовывать в соответствии с потребностью временные учреждения здравоохранения (специализированные госпитали) и обсерваторы с целью дополнительного обеспечения оказания медицинской помощи населению.

При создании таких специализированных госпиталей предусмотрена возможность использования помещений и имущества других заведений и учреждений.

К временным учреждениям здравоохранения (специализированным госпиталям) не будут применяться требования по получению лицензии. К работе в таких заведениях могут привлекаться на условиях контракта все врачи, которые имеют соответствующую квалификацию. При этом на срок действия контракта за таким медицинским работником сохраняются его основное место работы и должность, а оплата труда по основному месту работы осуществляется за фактически выполненную работу.

Уточняется, что предусмотренные законом нормы ограничены во времени и будут действовать на период установления карантина (COVID-19) и в течение 30 дней со дня его отмены.

Ранее сообщалось, что на период карантина персональные данные о человеке, заболевшим коронавирусом, могут быть обработаны без его согласия.