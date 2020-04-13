Стало известно, когда в Украине пенсионерам выплатят разовую помощь в 1 000 грн

В Украине уже в ближайшие дни начнутся выплаты разовой денежной помощи в 1 000 грн пенсионерам и другим незащищенным слоям населения. Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная, комментируя принятые Верховной Радой изменения в госбюджет на 2020 год, сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

«После вступления в силу изменений в госбюджет нужно около 5 дней для того, чтобы начать выплаты. Решение парламента дает возможность дополнительно направить более 10 млрд грн для выплаты единовременного пособия в размере 1 000 грн более чем 10,6 млн человек», – отметила Марина Лазебная.

Министр напомнила, что согласно определенному правительством порядку, разовую помощь в 1 000 грн получат пенсионеры, размер пенсий которых меньше 5 000 грн, и граждане, которые получают государственную социальную помощь в связи с инвалидностью и по возрасту вместо пенсии.

Лазебная также обратила внимание пожилых людей на то, что пенсионерам, которые получают пенсии на банковские карты, 1 000 грн будет зачислена автоматически, а тем, кто получает пенсию через «Укрпочту», деньги принесет почтальон.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины принял решение установить с 1 апреля ежемесячную выплату в размере до 500 грн пенсионерам старше 80 лет, размер пенсии которых не превышает 9 205 грн. Кроме того, Кабмин решил выплатить пенсионерам, которые получают менее 5 тыс. грн, по 1 тыс. грн.