Украинцы заказали 14 тысяч посылок с освященными пасками

Церкви в Украине готовятся к онлайн-богослужениям онлайн, а украинцы уже заказали более 14 тыс. посылок с освященными пасками, которые будут доставлены на этой неделе. Об этом сегодня, 13 апреля, говорилось на традиционном совещании под председательством президента Владимира Зеленского по вопросам борьбы с коронавирусом, сообщает Офис главы государства.

В частности, вчера, 12 апреля, на празднование Пасхи западного обряда и Вербного воскресенья в храмы пришли примерно 126 тыс. украинцев, в сравнении с почти 3 млн человек в прошлом году. В то же время за нарушение карантинных условий во время богослужений Национальная полиция составила админпротоколы в 7-ми областях. «Эти цифры показывают, что многие священнослужители и прихожане осознают страшную опасность, которую представляет эпидемия коронавируса. Ежедневно у нас заражаются уже не десятки, а сотни. И собрание, толпы на пасхальные праздники – прямой путь заболеть самому и заразить близких. Поэтому Пасха в новом формате в этом году – это настоящее проявление любви к ближнему», – считает Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что в трех случаях полиция выписала административные штрафы настоятелям церквей, еще 12-ти – материалы изучаются.