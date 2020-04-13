По меньшей мере в 5 раз: В «Л-ДНР» занижают число заболевших COVID-19

Количество больных на неподконтрольной украинским властям территории Донецкой и Луганской областей местные «власти» занижают по меньшей мере в 5 раз. Об этом рассказал спикер Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, сообщает сегодня, 13 апреля, пресс-служба ГУР.

По его словам, военная разведка Украины постоянно отслеживает, как «власти республик» скрывают заболевание населения и личного состава незаконных вооруженных формирований (НВФ).

Так, согласно официальным данным, по состоянию на 10 апреля, зафиксировано всего 26 заражений, но по неофициальным данным, уже инфицированы около 150 человек. «Кроме того, есть определенное количество людей, которые находятся под подозрением, – это около 350 человек. Также, военной разведке Украины достоверно известно о 5 случаях заражения боевиков оккупационных войск», – сказал Скибицкий.

Кроме этого, спикер ГУР отметил, что Россия не слишком беспокоится о здоровье своих наемников, уменьшая помощь в сложное время, а подавать данные о реальном состоянии эпидемии на территории неподконтрольного Украине Донбасса начинают по указанию из Москвы.

Скибицкий уточнил, что на неподконтрольном Донбассе недостаточно лекарств, недостаточно тестов, чтобы выявить заболевание коронавирусом. «И именно поэтому мы отмечаем факты большого количества заболеваний острой респираторной вирусной инфекцией, пневмонией, которые подаются официально оккупированной властью, но каждый среди населения оккупированных районов понимает, что это может быть сокрытие заболевания коронавирусом», – добавил Вадим Скибицкий.