Ужесточили наказание: Житель Кременной вместо условного получил реальный срок за грабежи

На Луганщине апелляционный суд приговорил рецидивиста к 4 годам тюрьмы за грабежи, вместо ранее назначенного условного срока на 2 года 6 месяцев. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Так, по апелляционной жалобе областной прокуратуры коллегия судей Луганского апелляционного суда отменила в части назначенного наказания приговор Кременского районного суда, согласно которому злоумышленника, осужденного за кражи к 4 годам лишения свободы, освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года 6 месяцев.

Стороной обвинения в суде доказано, что в июле 2019 года неоднократно судимый за корыстные преступления, житель Кременной, который недавно освободился из мест лишения свободы, напал на пожилую женщину и украл ее золотую цепочку, а также, совершил кражу имущества в магазине.

«Прокуратура настаивала на том, что решение суда первой инстанции об освобождении обвиняемого от наказания с испытанием не соответствует степени тяжести уголовного преступления и личности злоумышленника, а следовательно, очевидно, является несправедливым», – сказано в сообщении.

Луганский апелляционный суд согласился с доводами стороны обвинения, и принял новый приговор, согласно которому, рецидивисту назначено реальное наказание – 4 года лишения свободы. В зале суда обвиняемый был взят под стражу.

Сейчас приговор суда вступил в законную силу.