Дом разрушен в ходе АТО: Суд взыскал с Украины 150 тыс. грн компенсации в пользу жительницы Луганщины

Суд взыскал 150 тыс. грн компенсации от Украины в качестве возмещения для жительницы поселка Врубовка (Попаснянский р-н, Луганская обл.) за потерю дома в ходе проведения Антитеррористической операции (АТО). Об этом сообщает пресс-служба Луганского апелляционного суда.

Так, жилой дом, в котором постоянно проживала жительница Врубовки вместе с дочерью, был поврежден в результате артиллерийского обстрела в феврале 2015 года. Это установлено актом обследования комиссии Врубовского поселкового совета. А именно: полностью разрушена передняя стенка дома, потолок упал на пол, выбиты окна, повреждены внешние стены. Также в доме была повреждена вся мебель, газовый котел и газовая плита, вырван пол.

По информации суда, за поврежденное жилье истица не получила компенсации ни от органов местного самоуправления, ни от областной военно-гражданской администрации. «Ей было разъяснено, что до настоящего времени механизм возмещения утраченных ресурсов и имущества населению, пострадавшему в ходе проведения АТО, на государственном уровне не разработан», – уточняется в сообщении.

Женщина обратилась в суд. Но решением суда первой инстанции в удовлетворении иска было отказано.

С апелляционной жалобой женщина обратилась в Луганский апелляционный суд.

Луганский апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции об отказе во взыскании имущественного ущерба. «Постановлением Луганского апелляционного суда от 31 марта 2020 года исковые требования к государству Украина в лице Кабинета министров Украины и Государственной казначейской службы Украины о возмещении имущественного ущерба в ходе проведения АТО частично удовлетворены – за счет средств государственного бюджета было взыскано с государства Украина в лице Кабинета министров Украина и Государственной казначейской службы Украины денежную компенсацию в размере 150 тыс. грн», – говорится в сообщении.

Напомним, юристам потребовалось 3 года, чтобы доказать, что за ущерб за разрушенное жилье в условиях АТО отвечает Украина.