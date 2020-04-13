Больницы на Донетчине получили более 100 миллионов по программе медицинских гарантиий

В рамках программы медицинских гарантий Национальный центр здоровья Украины (НЦЗУ) выплатил первый транш 1,7 млрд грн 616 учреждениям, в том числе медучреждениям Донецкой области. Об этом сегодня, 13 апреля, рассказал начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом, передает корреспондент «Донецких новостей».

По его словам, в регионе деньги получили 32 больницы. «По состоянию на пятницу, 10 апреля, 32 больницы Донецкой области получили средства от НЦЗУ на общую сумму 103 млн 221 тыс.40 грн», – сказал Педенко.

Напомним, что в 2020 году во исполнение закона Украины «О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения» начала действовать Программа медицинских гарантий, согласно которой НСЗУ должен закупать медицинские услуги у учреждений здравоохранения всех уровней оказания медицинской помощи, организационно-правовой формы (кроме бюджетного учреждения) и формы собственности и оплачивать их по договору.