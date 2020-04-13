Не пугают ни штрафы, ни отсутствие автобуса: В Луганской области на Пасху хотят закрыть кладбища

В Луганской области на пасхальные дни хотят закрыть кладбища. Такие меры анонсировал председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай. По его словам, после празднования Пасхи и посещения людьми кладбищ может пойти волна заболеваемости коронавирусом.

Так, на днях полиция наказывала за нарушение карантина тех, кто направлялся на центральное кладбище Северодонецка.

Несмотря на предупреждения, жители города все равно посещают погосты. «Убирать все равно надо. Я так считаю, что мы их помним, мы их любим, мы не можем их так оставить», – поделилась местная жительница Лидия.

Старшее поколение не останавливают ни штрафы, ни то, что кладбище находится в 5 км от города, и автобусы сюда не ездят. «Сижу уже 3 недели дома. На дачу не езжу, никуда, сижу. Но это выше моих сил», – сказала северодончанка Тамара.

Некоторые добираются на кладбище компанией или на своем автомобиле. В этом году сами привозят и песок, и воду. «Делали водопровод, здесь была вода. Обязательно должна быть здесь вода. Мы вывозили мусор», – рассказала северодончанка Валентина.

Коммунальщики накануне праздников здесь не работали, проходы не чистили. «Если бы коммунальные службы здесь что-то делали, мы может быть и не приехали бы. Здесь такие заросли были», – сказала северодончанка Валентина.

Женщина жалуется, что из-за того, что рынки закрыты, не смогла купить искусственные цветы, поэтому пришлось мыть прошлогодние. «Надо было красить оградку, но так как в этом году у нас все ограничено, и бюджет, и все, поэтому красить не будем», – добавила она.

Смотритель Северодонецкого городского кладбища Александр находится на месте, но, по его словам, сейчас работы не много. «Пока еще нам не было никаких указаний. Вроде бы что-то будет, но еще не известно. Нам никакой команды не поступало», – сказал он.

В пресс-службе полиции отметили, что наказание за посещение кладбища могут усилить, потому что несколько дней ранее глава Луганщины заговорил о закрытии погостов. «Потому после празднования Пасхи или посещения кладбищ может пойти волна [заболеваемости]. Мы сейчас находимся настороже, потому что это может быть проблемой», – заявил Сергей Гайдай.

Останутся ли кладбища открытыми на праздники – пока неизвестно.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»