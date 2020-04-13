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На борьбу с коронавирусом: ЕС выделит Украине еще 4 млн евро в помощь волонтерам

13.04.20 20:57
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Европейский союз выделит Украине 4 млн евро на поддержку общественных инициатив для борьбы с распространением коронавируса. Об этом со ссылкой на посла ЕС в Украине Матти Маасикаса, сообщает «РБК – Украина».

По словам Маасикаса, средства будут выделены на поддержку волонтеров, которые помогают в борьбе с распространением коронавируса.

«Мы поддерживаем волонтеров. Для победы над COVID-19 необходимы усилия каждого. Тысячи волонтеров помогают уязвимым группам населения Украины. Они доставляют пищу пожилым людям, поддерживают учителей в онлайн-преподавании и борются с дезинформацией. ЕС предоставляет 4 млн евро в поддержку этих общественных инициатив», – заявил Маасикас.

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