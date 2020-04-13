Коронавирус на Донетчине: Зафиксировано уже 124 подозрения на COVID-19

В Донецкой области за весь период эпидемии зафиксировано 124 подозрения на заболевание коронавирусом. Лабораторно подтверждены 12 случаев COVID-19, среди которых – 8 у детей. Таковы данные по состоянию на сегодня, 13 апреля, сообщает пресс-служба департамента охраны здоровья Донецкой облгосадминистрации на своей странице в Facebook.

«Количество лиц с подозрением на случай острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом 2019 – nCOV (нарастающим итогом) – 124, из них детей – 24», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что на 13 апреля госпитализированы с подозрением на заболевание коронавирусной инфекцией 8 человек.

Уточняется, что за период эпидемии на Донетчине подтвержден диагноз COVID-19 у 12 человек, в том числе по городам: Мариуполь – 6, Бахмут – 1, Белозерское – 1, Дружковка – 2, Мирноград – 1, Славянск – 1.

За это время 1 человек умер, вылечились 6 человек.