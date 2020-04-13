Долги по зарплате и страховой стаж: Увеличилось количество жалоб от жителей Донбасса омбудсмену

За последний месяц в представительство Офиса омбудсмена Украины в Луганской и Донецкой областях увеличилось количество обращений граждан по невыплате заработной платы и неначислению страхового стажа. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщил представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский на своей странице в Facebook.

Так, по его словам, к нарушениям социально-экономических и трудовых прав относятся:

невыплата зарплаты и невыполнение работодателями судебных решений относительно выплаты зарплаты;

неначисление страхового стажа работникам предприятий в Луганской и Донецкой областях из-за долгов и несвоевременного перечисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) руководством предприятий.

По данным Лисянского, на сегодня долги по зарплате составляют:

Луганская область – 889 млн 833 тыс. грн;

Донецкая область – 1 млрд 968 млн 897 тыс. грн.

«Мы реагируем на каждый случай нарушения прав человека в регионе. Мы проанализировали и систематизировали полученные данные от государственных органов власти касательно нарушений трудовых и социально-экономических прав. Мною направлены акты реагирования в правоохранительные органы с требованием проверить изложенные факты нарушенных прав человека и, в случае подтверждения, внести данные в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований, – ред.) с дальнейшим привлечением виновных к уголовной ответственности», – написал представитель омбудсмена.

По его информации, к ним относятся:

КП «Лисичанскводоканал» – 6 млн 608 тыс. грн (задолженность по ЕСВ);

КП «Лисичанский путьремстрой» – 1 млн 225 тыс. грн (задолженность по ЕСВ);

КП Лисичанский ЖЭК №5 – 8 млн 481 тыс. грн (задолженность по ЕСВ);

Шахта им. Мельникова – 7 млн 744 тыс. грн (задолженность по ЕСВ).

«Из-за долгов предприятий по ЕСВ люди не могут своевременно выйти на пенсию и вынуждены проходить судебные тяжбы для защиты своих прав. Нами разработан алгоритм действий для реагирования на такие массовые нарушения прав граждан. Сегодня мы отправили акты реагирования по Лисичанску, на протяжении месяца акты будут направлены по другим городам Луганской и Донецкой областей!», – подытожил Павел Лисянский.

Напомним, ранее Лисянский сообщал, что на территории Донецкой и Луганской областей, в том числе в ОРДЛО, общая сумма задолженности по уплате ЕСВ, по состоянию на 1 марта, составляет 7 млрд 109 млн 664,1 тыс. грн.

Как сообщалось ранее, в Лисичанске (Луганская обл.) с марта 2019 года работает главный офис регионального представительства уполномоченного ВРУ по правам человека в Донецкой и Луганской областях. Туда обращаются все, кому необходимы консультации и помощь, – пенсионеры, работники предприятий и даже студенты.