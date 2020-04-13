В Донецкой области медики, которые помогают больным с Govid-19, получат 300% оклада

Начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко рассказал, сколько медработников, которые оказывали помощь больным с Govid-19 получат или уже получили надбавки к зарплате. Об этом он сообщил сегодня, 13 апреля, на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Это действительно только те медработники, которые предоставляют помощь исключительно по лаборатоно подтвержденным случаям Govid-19. В марте подтвержденные случаи были только в Мирнограде, Мариуполе. И к оказанию медпомощи были привлечены бригады скорой помощи. Были выделены средства. Для Мариуполя это из местного бюджета. А больницы Мирнограда и "скорая помощь" в марте получили 78 тысяч», – сообщил Педенко.

«Что касается оплаты за апрель, то сегодня, как только будут внесены изменения в госбюджет, после этого каждый медицинский сотрудник, который предоставляет помощь лабораторно подтвержденному больному с Govid-19 почасово будет получать 300% от должностного оклада», – уточнил он.

Напомним, что в рамках программы медицинских гарантий Национальный центр здоровья Украины (НЦЗУ) выплатил первый транш 1,7 млрд грн 616 учреждениям, в том числе медучреждениям Донецкой области.