Новые нормы на время карантина в Украине: Можно ли не платить по кредиту

На время карантина в Украине был принят ряд нормативно-правовых актов, целью которых было немного облегчить судьбу людей в этот период. Также законы, касающиеся вопросов кредитования. О том, можно ли не платить по кредитам в период карантина и что делать с ипотекой, разъяснили в общественной организации «Донбасс SOS», сообщается сегодня, 13 апреля, на сайте организации.

Так, в период карантина можно не платить по кредиту, но потом все равно придется оплачивать как тело кредита, так и проценты. Но никаких штрафов, пени, повышения процентной ставки и других санкций, согласно договору, применяться не может, даже если кредит будет выплачиваться после окончания карантина. Это предусмотрено в п. 6 Заключительных положений Закона «О потребительском кредитовании».

Согласно законодательству, если вы не смогли внести оплату по потребительскому кредиту в марте–апреле (ожидается, что, если сроки карантина будут продлены, вместе с ними будет расширен и данный период), к вам не могут применить никаких штрафных санкций.

Кроме того, запрещается повышение процентной ставки за пользование кредитом в случае нарушения обязательств по платежам в течение месяца после (предполагаемого на данный момент) окончания карантина.

«Запрещается увеличение процентной ставки за пользование кредитом по причинам, иным чем предусмотренные частью четвертой статьи 1056-1 Гражданского кодекса Украины, в случае невыполнения обязательств по договору о потребительском кредите в период с 1 марта 2020 года по 31 мая 2020 года (в том числе, но не исключительно, просрочки потребителем в период с 1 марта 2020 года по 31 мая 2020 года выполнения обязательств по уплате платежей)», – сказано в в п. 6 Заключительных положений Закона «О потребительском кредитовании».

Следует уточнить, что исключение, упомянутое в ч. 4 ст.1056-1 Гражданского кодекса – это те случаи, когда в кредитном договоре была заранее оговорена периодичность изменения процентной ставки.

В «Донбасс SOS» акцентировали, что эти нормы распространяются на абсолютно все договора потребительского кредитования (в том числе краткосрочные, кредиты размером менее минимальной заработной платы и др.).

Что касается ипотечного кредитования, то Закон № 530 от 17 марта 2020 года (п. 5 Заключительных положений) гарантирует, что приостановка выплат не станет поводом для изъятия жилья.

«…приостановка обязанности выполнения основного обязательства, исполнение которого обеспечено ипотекой, и недопущение взыскания на предмет ипотеки на период действия карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)», – говорится в документе.

Таким образом, во время карантина можно просрочить ипотечные платежи, и банк не может изъять за это жилье. Другое дело, что оплатить долг все равно придется.

Кроме того, Национальный банк Украины рекомендует банкам ввести «кредитные каникулы» на период карантина для абсолютно всех пострадавших в результате карантинных мер заемщиков. Банкам рекомендуется при необходимости выработать политику реструктуризации долга, приемлемую для обеих сторон.

Кроме того, в «Заключительных положениях» Закона «О банках и банковской деятельности» появился п. 9, запрещающий повышения процентной ставки по кредитам. Эта норма уже касается всех видов кредитов.

«В период осуществления в Украине мероприятий по предотвращению возникновения, распространения и распространению эпидемий, пандемий коронавирусной болезни (COVID-19) запрещается повышение процентной ставки по кредитному договору», – сказано в документе.