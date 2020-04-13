Visa увеличила лимит для бесконтактных платежей без ввода ПИН-кода

Компания Visa объявила об увеличении лимитов для бесконтактных транзакций, при проведении которых не требуется аутентификация владельца карточки, для Украины этот лимит увеличен до 1500 гривен. Об этом со ссылкой на компанию сообщает « Экономическая правда ».

«Этот шаг позволит покупателям оплачивать покупки в одно касание, используя бесконтактную платежную карту. Новый платежный лимит без ввода ПИН-кода на 50% выше предыдущего, который составлял 1000 гривен, что делает ежедневные транзакции более удобными для пользователей Украины», – говорится в сообщении.

«В бесконтактных платежах потребители прежде всего ценят скорость, удобство и простоту. Более 52% транзакций в Украине уже происходят с использованием бесконтактных платежных инструментов, и в последнее время востребованность бесконтактных платежей выросла», – заявила старший вице-президент Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы Вера Платонова.

«Во время бесконтактных оплат смартфоном и смарт-часами с цифровыми картами Visa ввода ПИН-кода не требуется для транзакций на любую сумму», –- добавили в Visa.

Напомним, что в Украине банки продлят срок действия платежных карт, у которых срок истек во время карантина, на три месяца.