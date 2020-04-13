Общественное место: В Минздраве пояснили, где необходимо носить маску во время карантина

В Постановлении Кабинета министров Украины №211 о предотвращении распространения COVID-19 говорится, что все граждане должны носить маску или респиратор в общественных местах. Сегодня, 13 марта, Министерство здравоохранения Украины предоставило разъяснения что такое «общественное место», где необходимо носить маски или респираторы в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Общественное место – это часть (части) любого здания, сооружения, которая доступна или открыта для населения свободно, или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды, а также подземные переходы, стадионы.

Также это:

лифты и таксофоны;

помещения и территории учреждений здравоохранения;

помещения и территории учебных заведений;

детские площадки;

помещения и территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и учреждений физической культуры и спорта;

подъезды жилых домов;

подземные переходы;

транспорт общего пользования, используемого для перевозки пассажиров;

помещения заведений ресторанного хозяйства;

помещения объектов культурного назначения;

помещения органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений;

стационарно оборудованные остановки маршрутных транспортных средств и тому подобное.

Косвенно общественные места также определяются в ст. 178 Кодекса Украины об административных правонарушениях:

улицы;

закрытые спортивные сооружения;

скверы, парки;

все виды общественного транспорта (включая транспорт международного сообщения).

Как отмечается, перечень общественных мест может быть расширен органами местной власти. Так, в Киеве перечень общественных мест определен распоряжением руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации исполнительного органа Киевского городского совета от 04.04.2020 №12. К общественным местам, согласно распоряжения, относятся также остановки общественного транспорта и 50-метровая зона вокруг них; церкви и 50-метровая зона вокруг них; заведения торговли закрытого и открытого типов, в том числе торговые ряды и рынки; кинотеатры и прилегающая к ним территория и тому подобное.

«Поэтому мы настоятельно рекомендуем находиться на улице в маске, поскольку в любой момент можно оказаться на территории, подпадающей под определение "общественное место"», – говорится в сообщении.

Также Минздрав Украины призывает соблюдать правила карантина и остаться дома.

Как сообщалось ранее, в Украине для предупреждения распространения коронавирусной болезни правительство утвердило более жесткие ограничительные меры на период карантина. В том числе вводится обязательный масочный режим. О том, стоит ли ожидать наказание за то, что вышел на улицу без маски, читайте здесь.

Напомним, что в период карантина правозащитники рекомендуют гражданам придерживаться нескольких простых рекомендаций, чтобы избежать штрафов за нарушение ограничительных мер.