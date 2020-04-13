В Луганской области за неделю ОРВИ заболели больше тысячи человек

На Луганщине, по состоянию на сегодня, 13 апреля, эпидемический порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом не превышен (-70,53%). Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации со ссылкой на информацию Луганского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины.

Так, при эпидемическом пороговом уровне 535,0 заболеваемость составила 157,7 на 100 тыс. населения. За прошедшую неделю зарегистрирован один случай заболевания гриппом в Рубежном.

Всего в области за неделю ОРВИ заболели 1047 человек, из них 394 (37,6%) ребенка в возрасте до 14 лет. Были госпитализированы 48 больных, в том числе 34 ребенка в возрасте до 14 лет.

Ранее сообщалось, что с 30 марта по 5 апреля ОРВИ и гриппом в Украине заболели 105 116 человек. Из них 39,5% – дети в возрасте до 17 лет. Один человек умер от осложнений в результате гриппа.

Напомним, в течение минувших суток на территории Украины, по данным лабораторных центров, подтверждены методом ПЦР* 325 новых случаев COVID-19, из них 12 детей и 85 медицинских работников.