Запасов муки достаточно, – Донецкая ОГА

В Донецкой области в наличие достаточно запасов муки и зерна. Об этом сегодня, 13 апреля, в ходе брифинга в Донецкой облгосадминистрации сообщил директор департамента агропромышленного развития и земельных отношений Донецкой ОГА Артем Чаган, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Мы мониторим еженедельно ценовую ситуацию на хлебозаводах. С запасами муки, в этом я могу заверить жителей, у нас все будет нормально», – сказал Чаган.

«И остатки зерна соответствуют тем необходимым требованиям, которые нам будут нужны до конца этого урожая, проблем быть не должно», – отметил директор департамента.

При этом он отметил, что «есть кое-какие спекуляции, стараемся, согласно наших полномочий применять меры, чтобы подобные ситуации не повторялись», – пояснил Чаган.

«Стараемся, чтобы в каждом населенном пункте был хлеб по упрощенной рецептуре, это называется социальный хлеб, чтобы он везде был», –сказал чиновник.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области ранними зерновыми культурами засеяно почти 98% запланированных площадей, а по индексу производства продукции животноводства область вышла на 2-е место в Украине.