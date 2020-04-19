Собаки, воспитанные войной, и боевой страус Федя: Как животные и люди на фронте спасли друг друга (Фото)

На Донбассе все 6 лет вооруженного конфликта украинские защитники спасают животных, а они – их. Котят, собак, даже хомячков и страуса – украинские бойцы называют своими «психотерапевтами», пишет «5 канал».

Как Чупа «Тарасович» спас 27 человеческих жизней

Так, дружба сначала волонтера, а потом военнослужащего ВСУ Тараса Шнайдера и пса Чупы родилась на фронте. «Я последние 30 лет работал во Львове таксистом, а жена – медсестрой. В 2015 году из Facebook мы узнали, что наши друзья, львовские медики, погибли под Дебальцево, в селе Логвиново. И поняли, что должны быть там, на передовой. Я раньше проходил во Львове курсы первой доврачебной помощи, и на фронте полученные знания мне пригодились. Стал военным водителем-санитаром, а жена – фельдшером. Мы служили в составе реанимационной бригады. Изначально это была волонтерская работа, мы не думали о статусе, зарплате. Уже сейчас могу похвастаться: за то время, пока я был водителем–санитаром, в нашей машине никто не умер, мы всех привезли живыми», – вспоминает Тарас Шнайдер.

Тарас был волонтером в Бахмуте (тогда – Артемовск, Донецкая обл.) семь месяцев. А Чупу нашел в 2016 году, когда подписал контракт с ВСУ и начал служить под Марьинкой. «В тот день нас с женой послали в разные точки. Я был на выезде. Остановил машину и услышал плач, словно ребенок жалобно хныкал. Иду на звук – и вижу среди завалов окровавленное изможденное тельце. Не могу передать, какими были глаза собаки, когда она меня увидела. Когда я встретил Чупу, понял, что все это время мы шли навстречу друг к другу. Я набрал номер жены и говорю: "Я не знаю, что ты скажешь, но посылаю тебе фото"», – вспоминает Тарас.

Из головы собаки торчал какой-то обломок, были сломаны ребра, челюсть, лапа и выбиты зубы. «Когда я привез пса, побратимы советовали мне его пристрелить, чтобы не мучился. Но мы с женой накладывали Чупе бандажи, делали перевязки, покупали медикаменты... Ему не нравились все те бинты, он пытался содрать их с себя. Но через несколько месяцев Чупа уже был на лапах и начал ездить с нами на вызовы», – рассказал Шнайдер.

При выборе имени у военного возникла ассоциация с «чупа-чупсом». Хотя, вспоминает он, когда его побратимы впервые увидели собаку, спрашивали, что за Чупакабру он притащил. «Кто-то его так и называет. А я всегда говорю, что он Чупа Тарасович. Мы столько с ним пережили, что он действительно для меня как сын», – говорит Тарас.

Также Тарас рассказал историю первого спасения. «Это получилось случайно. Мы отправились на вызов, и вдруг Чупа начал сильно царапать когтями по дну машины. Остановились, он вышел, издал несколько необычных звуков и куда-то бросился. Мы за ним – он в завале скулит. Заглядываем, а там люди застряли. Гражданские прятались от обстрела, и тот приют стал их ловушкой. Тогда мы вытащили пятерых. Через несколько дней была похожая история. И за время пребывания в АТО Чупа помог спасти 27 человек! Он хорошо чувствовал, где надо остановиться, давая знать, что кому-то нужна помощь», – вспоминает владелец собаки.

А еще Чупа чувствовал, когда будет обстрел – начинал беспокойно вести себя и прятался под кровать. У Чупы и в гражданской жизни проявляется это чувство. Он, например, знает, когда звонит телефон, даже если он на беззвучном режиме. Пес изучил график хозяина и начинает лаять ровно за 5 минут до того, как прозвенит будильник.

Чупа попал под обстрел, был покалечен и очень испуган, боялся резких движений. Как установили ветеринары, животному около 10 лет, а это для собаки почтенный возраст, тем более учитывая пережитое на передовой. «За те два года, пока находился на передовой, увидел столько смертей, ран, горя, что если бы не Чупа, то мне бы сейчас нужен был психотерапевт или психиатр», – поделился мужчина.

Рекс прикрыл собой двух бойцов

Героический пес спас двух бойцов АТО, прикрыв их собой, вблизи Зайцево (Донецкая обл.). Произошло это в мае 2017 года. «Что вы знаете про настоящую верность и полное самопожертвование?.. Под утро из-под обстрела спасатели ASAP RESCUE вывезли двух раненых бойцов. Как только вернулись на позицию, к ним привезли тяжело раненую собаку, которая закрыла собой еще двух бойцов и приняла весь удар на себя. Несмотря на то, что не смогла защитить от ранения своего хозяина, бросилась спасать других!», – говорят они.

Как следствие, у животного была серьезно повреждена шея, грудная клетка, раздроблена верхняя часть лапы. Медики оказали собаке первую домедицинскую помощь, специалисты из Часового Яра оказали первую медицинскую помощь. За жизнь Рекса полтора часа боролись в Торецке военные врачи. И животное – выжило. «Верный друг, который не подвел в самой сложной ситуации, пожертвовал собой и сам бросился под вражеский обстрел, чтобы любой ценой спасти бойцов. На службе верности, отваге, преданности. На службе Украине!», – говорят благотворители.

Бади – воспитанная войной

Супруги Светлана и Сергей, демобилизованные бойцы «Айдара», познакомились с Бади, когда она уже потеряла хозяина. Это был Рустам Хамраев из Луцка. Именно он научил ее всему, что Бади помнит до сих пор. Побратимы Рустама рассказывали, что она с ним даже на боевые задания могла ходить. «На фронте многие бойцы находят животных, часто привозят их домой. Чем же такая особенная Бади? Она настоящий боевой побратим. Бади Рустам учил искать опасные предметы, поэтому она дважды сама подрывалась на растяжках. Выжила и еще и щенков родила», – рассказывает Сергей.

По словам Светланы, после трех потерь Бади стала все больше времени проводить рядом со своими новыми компаньонами. Вместе с тем она очень любит свободу – идет рядом, но чуть в стороне, будто вынюхивая опасность впереди пути. «Светлана для нее все же хозяйка, а я – друг. Кстати, когда Светлана заметила Бади и подружилась с ней, то боец, который занимался собакой после Рустама, был в плену. Это был боец с позывным Француз. Когда он смог выйти из плена и вернулся на передовую, то Бади его узнала. Он подошел к Светлане и говорит: "Это моя собака". А Светлана отвечает: "Нет, она – моя"», – рассказывает Сергей.

В конце концов, спор решили завершить древним известным способом: собаку оставить посередине, а самим разошлись по сторонам и позвали животное. К кому пойдет – тот и хозяин. Бади выбрала Светлану. «Очень уравновешенная. Даже на передовой во время взрывов она вела себя сдержанно – не лаяла и не ныла, как бывает с другими собаками», – добавляет хозяин.

У Бади уже есть друзья и фанаты на передовой – встречи с фронтовой овчаркой ждут на Донбассе воспитанники интернатов и детсадов. Сюда Лана и Сергей вместе с Бади наведывались после демобилизации. Они пытаются одновременно брать отпуска, чтобы вместе отвезти гостинцев детям: «Как-то ездили в один интернат, а навстречу нам выбегает мальчик и кричит: "О, да это же Бади!". Оказывается, его перевели из другого интерната, где мы уже были. Там она – настоящая звезда. У нее даже есть грамоты – за волонтерство. А на ошейнике она носит медальон "Айдара"».

Подразделение «боевого страуса» Феди-Кабул

В начале конфликта в 2014 году в Полтавский детский экологический центр прибыл новый питомец – страус Кабул. Птицу нашли бойцы АТО прямо на поле боя во время артиллерийского обстрела. Спас его украинский солдат из Полтавы Валерий Боняковский. Одинокий пернатый блуждал на передовой под выстрелами и снарядами. Валерий назвал его Федей – и пернатый даже стал символом воинской части.

Как рассказала мама бойца, еще летом 2014 года ей сын по телефону рассказал, что за ним увязался страус, который разгуливал вблизи места дислокации его части. Очевидно, птица раньше жила в частном зверинце, но бывший владелец, убегая от боевых действий, бросил ее на произвол судьбы. Валерий предложил матери забрать птицу в Полтаву. Но тогда она отказала, мол, куда, в тесную квартиру.

Позже Валерий погиб, защищая Донецкий аэропорт. Боевые побратимы позвонили Марии – и на этот раз она отказать не смогла. Мама бойца забрала страуса и назвала его Кабулом – такой позывной имел ее погибший сын. «Мой сын подарил ему жизнь. И я пообещала, что эту жизнь сохраню», – сказала женщина.

Военные в шутку назвали себя «Подразделение боевого страуса». «Ну, если ребята смогли там сохранить, нашей прямой обязанностью было довезти его целым и невредимым», – вспоминает волонтер Дмитрий Чикуров.

Поселили страуса из зоны АТО в Полтавском областном детском эколого-натуралистическом центре. «Птица находилась в зоне боевых действий, и на нее, как и на всех животных, влияют громкие звуки. Поэтому ребенок для нее шок. Но, когда она попала к нам, у нас все тихо и спокойно, то она адаптируется и у нее будет все хорошо», – говорит заведующая отделом Полтавского областного эколого–натуралистического центра Мария Валюх.

История птицы сразу заинтересовала полтавчан. И они приходят сюда и приносят для пернатого вкусности. Посещает страуса и мама погибшего солдата, в память о сыне. «Эта птица мне стала заочно родной. А сейчас тем более. Я приведу сюда своих внучат, правнука. Будем приходить к нему, навещать», – поделилась Мария Боняковская.