На Луганщине три человека с COVID-19 находятся на стационарном лечении

В Луганской области по состоянию на 13 апреля, на стационарном лечении находятся три человека, с подтвержденным диагнозом заболевания коронавирусной инфекцией. Также, два человека ожидают результатов исследования. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации со ссылкой на информацию Луганского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины.

«В настоящее время в инфекционных отделениях области на стационарном лечении находятся 3 человека, у которых лабораторно подтверждена коронавирусная инфекция», – говорится в сообщении.

Кроме того, два человека ожидают результатов исследования. Один из них находится в инфекционном отделении, второй – на амбулаторном лечении.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области за весь период эпидемии зафиксировано 124 подозрения на заболевание коронавирусом. Лабораторно подтверждены 12 случаев COVID-19, среди которых – 8 у детей.

Напомним, в течение минувших суток на территории Украины, по данным лабораторных центров, подтверждены методом ПЦР* 325 новых случаев COVID-19, из них 12 детей и 85 медицинских работников.