Украина получит $135 млн на медицину и борьбу с коронавирусом

Украина получит 135 млн долларов США от Всемирного банка на модернизацию сектора здравоохранения и противодействие эпидемии COVID-19. Такое решение принято во время переговоров официальных делегаций Украины и Всемирного банка, сообщает Национальная служба здоровья в Facebook.

Из общей суммы средств предусмотрено:

$50 млн – для пополнения государственного бюджета по результатам внедрения реформы системы здравоохранения и укрепления потенциала Национальной службы здоровья Украины;

$35 млн – на мероприятия усиления защиты населения и противодействия распространению эпидемии COVID-19;

$45 млн – на закупку современного оборудования для отделений экстренной (неотложной) медицинской помощи и усиление способности больниц оказывать качественную помощь при инсультах в регионах Украины.

Средства будут предоставляться как дополнительное финансирование по проекту Улучшение здравоохранения на службе у людей, который внедряется Министерством здравоохранения Украины при поддержке World Bank Ukraine с 2015 года.