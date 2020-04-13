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Украина получит $135 млн на медицину и борьбу с коронавирусом

13.04.20 22:55
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Украина получит 135 млн долларов США от Всемирного банка на модернизацию сектора здравоохранения и противодействие эпидемии COVID-19. Такое решение принято во время переговоров официальных делегаций Украины и Всемирного банка, сообщает Национальная служба здоровья в Facebook.

Из общей суммы средств предусмотрено:

  • $50 млн – для пополнения государственного бюджета по результатам внедрения реформы системы здравоохранения и укрепления потенциала Национальной службы здоровья Украины;
  • $35 млн – на мероприятия усиления защиты населения и противодействия распространению эпидемии COVID-19;
  • $45 млн – на закупку современного оборудования для отделений экстренной (неотложной) медицинской помощи и усиление способности больниц оказывать качественную помощь при инсультах в регионах Украины.

Средства будут предоставляться как дополнительное финансирование по проекту Улучшение здравоохранения на службе у людей, который внедряется Министерством здравоохранения Украины при поддержке World Bank Ukraine с 2015 года.

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