На Донетчине обвиняемых в тройном убийстве отпустили из-под стражи под домашний арест

В Мариуполе трое злоумышленников, которые убили семью из трех человек, по решению суда находятся под круглосуточным домашним арестом. Суд отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры и изменил меру пресечения для находящихся под стражей злоумышленников. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Постановлением Орджоникидзевского районного суда г. Мариуполя от 9 апреля 2020 года, несмотря на обоснованную позицию публичного обвинения о существовании рисков укрытия обвиняемых от суда и возможном влиянии на потерпевших и свидетелей, отказано в удовлетворении ходатайства прокуратуры Донецкой области о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей 3 лицам, обвиняемым в совершении умышленного убийства семьи из трех человек в пгт. Великая Новоселка Донецкой области. Мера пресечения изменена на круглосуточный домашний арест», – говорится в сообщении.

Как пояснили в прокуратуре, в связи с тем, что положениями уголовного процессуального закона отдельное обжалование решения суда об изменении обвиняемому меры пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест в ходе разбирательства в суде первой инстанции не предусмотрено, процессуальным руководителем направлены письма с копиями решения суда в территориальные органы полиции по местам проживания обвиняемых для постановки их на учет и контроля за соблюдением меры пресечения.

По данным прокуратуры, в декабре 2017 года трое злоумышленников из корыстных побуждений, и на почве неприязненных отношений, пришли домой к потерпевшим, где, угрожая огнестрельным оружием, положили людей на пол, связали им руки и ножом по очереди убили мужчину, женщину и парня 1995 года рождения. После этого, злоумышленники скрылись, забрав имущество убитых.

Для раскрытия особо тяжкого преступления были задействованы работники прокуратуры, уголовного розыска полиции. По результатам слаженного сотрудничества были установлены и задержаны подозреваемые. Во время досудебного расследования один из задержанных признался в совершении тройного убийства и рассказал все обстоятельства преступления.

«Согласно санкциям инкриминируемых статей – п. п. 1, 4, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 4 ст. 187 (разбой), ст. 257 (бандитизм), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины обвиняемым грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества», – сказано в сообщении.