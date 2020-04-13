Коронавирус: Названа точная дата, когда будет готова вакцина

Коронавирус COVID-19 может проходить без проявления симптомов и это делает его еще более опасным. Чтобы уберечься от заражения, эксперты советуют оставаться дома и придерживаться правил безопасности. К тому же, в скором времени будет готова вакцина, о чем со ссылкой на издание «Daily Mail» сообщает « РБК – Украина ».

Вакцина от COVID-19 будет готова к сентябрю 2020 года. Профессор Оскфордского университета Сара Гилберт, которая возглавляет разработку вакцины в Британии, уверена в этом на 80%.

В прошлом месяце она говорила, что вакцина может быть разработана лишь к началу следующего года, однако теперь дала более оптимистичный прогноз. Испытания вакцины на людях начнутся в ближайшие две недели.

Эксперты считают, что нужно действовать быстро и эффективно, чтобы избежать каких-либо задержек и второго всплеска инфекции осенью. Поэтому переговоры с правительством по поводу производства уже начались.

«Мы не хотим приблизиться к концу года и обнаружить, что у нас есть высокоэффективная вакцина, и у нас нет никакой вакцины для использования», – подчеркнула профессор.

Напомним, в течение минувших суток на территории Украины, по данным лабораторных центров, подтверждены методом ПЦР* 325 новых случаев COVID-19, из них 12 детей и 85 медицинских работников.