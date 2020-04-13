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В Луганской области в озере поселилась ондатра

13.04.20 23:57

В окрестности Северодонецка (Луганская обл.), на озере Чистом поселилась ондатра. Жители часто видят ее рядом со стаей лебедей, сообщает «Суспільне».

Местные жители подкармливают ее хлебом. Однако в природе ондатры питаются камышом, ветками, ловят рыбу.

«Они строят избушки из веточек, тростника. Из всего, что находят. Эти домики размещаются выше уровня воды, в зоне, которая не затапливается. Но выход из него ведет в воду», – рассказывает директор городского эколого-натуралистического центра Елена Зельская.

В то же время специалисты предполагают, что на озере Чистом обитает целая семья ондатр.

Грызуны родом из Северной Америки. В Украину их завезли в середине ХХ века.

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