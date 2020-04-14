На Донбассе есть риск эскалации конфликта: Эксперт пояснил почему

В настоящее время есть риск активизации боевых действий на Донбассе. Такое предположение сделал политолог Олег Саакян, передает «Слово і Діло».

По словам эксперта, Российская Федерация может усилить боевые действия на Донбассе. «На фоне неутешительных цифр об уровне заболеваемости (коронавирусной инфекцией, – ред.) с оккупированных территорий, а также серьезной и сложной ситуации в самой РФ, вероятно, что руководству нужно будет как-то приглушить голоса всех недовольных внутри своей страны. Это как раз могут сделать с помощью канонады на линии фронта, тезисами об осажденной крепости», – пояснил Олег Саакян.

Политолог заметил, что российская пропаганда уже внушает обществу определенные «месседжи». В частности, то, что коронавирус был технически создан для того, чтобы вместе с нефтью пошатнуть гегемонию России на постсоветском пространстве.

Эксперт считает, что в Кремле найдут оправдания. Поэтому вполне вероятно, что Украину ждут провокации, активизация боевых действий на Донбассе. «На заморозку конфликта даже на период [пандемии] коронавируса рассчитывать точно не приходится», – отметил он.

Саакян предположил, что подобная ситуация также имеет свой пик. «Если эпидемиологические риски будут возрастать и это пошатнет управленческую вертикаль, то вполне вероятно, что Рубикон будет пройден, за которым обстрелы уже перестанут действовать. Тогда уже можно будет говорить о деэскалации ситуации, но только из-за того, что РФ захлебнется во внутренних проблемах», – разъяснил специалист.

Также эксперт предположил, что переговорный процесс по Донбассу пока что будет идентифицироваться со стороны РФ серьезным и агрессивным давлением, ультиматумами в адрес Украины.

Саакян акцентировал на том, что руководство Кремля будет пытаться максимально использовать данный промежуток времени. Ведь Европа понимает угрозы от РФ, но не готова усиливать санкции и свое внимание к российско-украинским отношениям.

«Поэтому РФ один на один попробует переломать Украину относительно выполнения своих ультиматумов, в том числе с помощью активизации военных действий», – подытожил Олег Саакян.