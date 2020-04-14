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В «ДНР» жителя Макеевки обвинили в «шпионаже» и отправили на 13 лет в тюрьму

14.04.20 07:36
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» жителя Макеевки отправили на 13 лет в тюрьму за «шпионаж». Об этом сообщает пресс-служба «верховного суда ДНР».

Как утверждают в «ДНР», гражданин Украины «был завербован сотрудниками Службы безопасности Украины и осуществлял шпионскую деятельность на территории ДНР в период с сентября 2017 года по февраль 2019 года». «Кроме того, в июне 2018 года мужчина вступил в террористическое сообщество, деятельность которого была направлена на насильственный захват власти и насильственное изменение конституционного строя ДНР, осуществление террористических актов, диверсий и совершения убийств», – уверяют в «республике».

В «ДНР» также сообщают, что мужчина «незаконно привез на территорию ДНР взрывное устройство и обеспечил его хранение до получения дальнейших указаний по его использованию; данное взрывное устройство было обнаружено и изъято во время обыска».

Также сообщается, что в начале апреля 2020 года «верховный суд» рассмотрел «уголовное дело», мужчина «признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима».

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