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В «ЛНР» в стволе ликвидированной шахты нашли тело погибшего мужчины

14.04.20 07:54
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ЛНР» в Стаханове (после переименования – Кадиевка) в стволе ликвидированной шахты нашли тело погибшего мужчины. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

Как утверждают в «ЛНР», 13 апреля в вертикальном стволе ликвидированной шахты «Мироновская-Глубокая» в Стаханове (Кадиевке), на глубине 4-5 м от устья ствола до зеркала воды, обнаружено тело погибшего мужчины. «В 20:45 сотрудниками МЧС ЛНР тело неизвестного поднято на поверхность и передано следственной группе МВД ЛНР», – сообщают в «республике».

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