Я просто был шокирован: В Донецке машины на стоянке облили «химией»

В неподконтрольном украинским властям Донецке неизвестные намеренно повредили лакокрасочное покрытие нескольких машин на автостоянке. Об этом сообщил местный житель.

Как рассказал дончанин, инцидент произошел на огороженной автостоянке в Куйбышевском районе, где он оставляет на ночь машину.

«Придя утром, я просто был шокирован… Люди брались за головы, не знали, что делать», – рассказал дончанин.

По его словам, несколько машин ночью были облиты кислотой либо какой-то другой химически активной жидкостью. Машины были облиты со всех сторон – двери, крылья, капот. Мужчина сообщил, что краска на авто «вспенилась» – появилось много пузырьков, и покрытие начало сползать с металла.

В результате автомобили необходимо перекрашивать, что, по словам дончанина, обойдется не менее чем в 1 тыс. долл.

Через пару дней после происшествия мужчина в местном паблике прочитал, что в 300 м от этой стоянки несколько машин также были повреждены: краской из баллончика.

Он также напомнил, что в Донецке возобновились массовые кражи: с машин по ночам снимают колеса. «Донецк, добро пожаловать в 90-е», – резюмировал местный житель.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube